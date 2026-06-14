ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожили средства ПВО над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он на платформе "Макс".
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