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ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью - РИА Новости, 14.06.2026
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22:03 14.06.2026
ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью

Миляев: ПВО уничтожила еще один беспилотник над Тульской областью

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожили средства ПВО над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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