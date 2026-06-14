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Лавров и Фидан обсудят перспективы расширения взаимодействия в Закавказье - РИА Новости, 14.06.2026
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15:39 14.06.2026
Лавров и Фидан обсудят перспективы расширения взаимодействия в Закавказье

МИД: Лавров и Фидан обсудят перспективы расширения взаимодействия в Закавказье

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15–17 июня.
  • На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым особое внимание планируется уделить перспективам расширения взаимодействия между Россией и Турцией в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита в Москву акцентирует внимание на перспективах расширения взаимодействия между странами в Закавказье, сообщает МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15-17 июня.
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"Отдельный акцент планируется сделать на перспективах расширения взаимодействия в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3". Россия приветствует процесс армяно-турецкой нормализации", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, российская сторона заинтересована в том, чтобы обсудить развитие интеграционных процессов в Центральной Азии, добавляется в сообщении.
"В непростых условиях постоянного давления со стороны Запада особое место в повестке займет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Министры сконцентрируются на вопросах диверсификации товарообмена между двумя странами, формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания", - отмечает МИД РФ.
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В миреРоссияЗакавказьеТурцияХакан ФиданСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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