Лавров и Фидан обсудят перспективы расширения взаимодействия в Закавказье

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита в Москву акцентирует внимание на перспективах расширения взаимодействия между странами в Закавказье, сообщает МИД РФ.