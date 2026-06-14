В МИД объяснили, почему для украинцев сохраняется безвизовый въезд в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сохраняет безвизовый въезд для граждан Украины из гуманитарных соображений после выхода Киева из соглашения.
- Сейчас они могут прибыть в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево.
- В их отношении действует особый механизм проверки.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Безвизовый въезд в Россию для граждан Украины сохраняется из гуманитарных соображений, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
Он напомнил, что стороны подписали соответствующее соглашение еще в 1997 году. У многих россиян и украинцев есть родственники в соседних государствах. Договор был важен для поддержания связей между народами, в первую очередь — семейных. Однако по инициативе Киева он прекратил действие в 2023-м.
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"Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну. В этих целях 29 сентября 2023 года издан указ президента № 734 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины", который вступил в силу со дня подписания и продолжает действовать", — пояснил Климов.
Сейчас украинцы могут прибыть в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево.
В мае директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко сообщил, что с 2022 года в Россию переехали сотни тысяч украинцев. При этом в их отношении действует особый механизм проверки.