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В МИД объяснили, почему для украинцев сохраняется безвизовый въезд в Россию - РИА Новости, 14.06.2026
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04:04 14.06.2026 (обновлено: 09:05 14.06.2026)
В МИД объяснили, почему для украинцев сохраняется безвизовый въезд в Россию

Климов: безвиз для украинцев остается в России из гуманитарных соображений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля в Шереметьево
Зона паспортного контроля в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зона паспортного контроля в Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сохраняет безвизовый въезд для граждан Украины из гуманитарных соображений после выхода Киева из соглашения.
  • Сейчас они могут прибыть в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево.
  • В их отношении действует особый механизм проверки.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Безвизовый въезд в Россию для граждан Украины сохраняется из гуманитарных соображений, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
Он напомнил, что стороны подписали соответствующее соглашение еще в 1997 году. У многих россиян и украинцев есть родственники в соседних государствах. Договор был важен для поддержания связей между народами, в первую очередь — семейных. Однако по инициативе Киева он прекратил действие в 2023-м.
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"Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну. В этих целях 29 сентября 2023 года издан указ президента № 734 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины", который вступил в силу со дня подписания и продолжает действовать", — пояснил Климов.

Сейчас украинцы могут прибыть в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и аэропорт Шереметьево.
В мае директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко сообщил, что с 2022 года в Россию переехали сотни тысяч украинцев. При этом в их отношении действует особый механизм проверки.
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