В МИД объяснили, почему для украинцев сохраняется безвизовый въезд в Россию

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"Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну. В этих целях 29 сентября 2023 года издан указ президента № 734 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины", который вступил в силу со дня подписания и продолжает действовать", — пояснил Климов.