В МИД пообещали ответить в случае посягательств Польши на дипнедвижимость

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры", - сказал Климов.