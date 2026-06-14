Рейтинг@Mail.ru
В МИД пообещали ответить в случае посягательств Польши на дипнедвижимость - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 14.06.2026
В МИД пообещали ответить в случае посягательств Польши на дипнедвижимость

Климов: РФ болезненно ответит, если Польша посягнет на ее дипнедвижимость

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия предупредила о "болезненных" мерах в ответ на посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше.
  • Как полагают в МИД РФ, польские власти осознают такой сценарий.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости тогда временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Британия и Польша назвали Россию главной угрозой безопасности
28 мая, 02:11
"Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры", - сказал Климов.
Как полагают в МИД РФ, польские власти осознают такой сценарий, и заявления гданьских чиновников скорее рассчитаны на политическую сцену города, добавил дипломат. Он отдельно подчеркнул, что история консульского присутствия России в Гданьске восходит еще ко временам Петра I.
"Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства", - сказал дипломат
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Лавров вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши
25 мая, 18:12
 
РоссияГданьскПольшаПетр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала