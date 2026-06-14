В МИД пообещали ответить в случае посягательств Польши на дипнедвижимость

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия предупредила о "болезненных" мерах в ответ на посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше.
- Как полагают в МИД РФ, польские власти осознают такой сценарий.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости тогда временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.
"Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры", - сказал Климов.
Как полагают в МИД РФ, польские власти осознают такой сценарий, и заявления гданьских чиновников скорее рассчитаны на политическую сцену города, добавил дипломат. Он отдельно подчеркнул, что история консульского присутствия России в Гданьске восходит еще ко временам Петра I.
"Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства", - сказал дипломат