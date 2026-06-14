В Самаре локализовали пожар в пятиэтажном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятиэтажном доме №20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре произошло возгорание, причиной которого стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже.
- Пожар был локализован в 22:30 местного времени (21:30 мск).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Самаре, где пострадали пять человек, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России.
В ведомстве сообщали, что данные о пожаре поступили в 19.31 мск воскресенья. Возгорание произошло в пятиэтажном доме №20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре. Позже в региональной прокуратуре уточнили, что причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже.
"В 22.30 (21.30 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.