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В Самаре локализовали пожар в пятиэтажном доме - РИА Новости, 14.06.2026
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22:02 14.06.2026
В Самаре локализовали пожар в пятиэтажном доме

МЧС: пожар локализовали в жилом доме в Самаре

© МЧС Самарской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© МЧС Самарской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятиэтажном доме №20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре произошло возгорание, причиной которого стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже.
  • Пожар был локализован в 22:30 местного времени (21:30 мск).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Самаре, где пострадали пять человек, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России.
В ведомстве сообщали, что данные о пожаре поступили в 19.31 мск воскресенья. Возгорание произошло в пятиэтажном доме №20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре. Позже в региональной прокуратуре уточнили, что причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже.
"В 22.30 (21.30 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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