В Самаре вспыхнул пожар в пятиэтажке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятиэтажном доме № 20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре произошел пожар, начавшийся в магазине на первом этаже и перекинувшийся на второй этаж многоквартирного дома.
- По предварительным данным, пострадавших нет, для тушения пожара привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники.
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Квартира в пятиэтажном доме загорелась в Советском районе Самары, огонь перекинулся с магазина на первом этаже на квартиры, пострадавших предварительно нет, сообщает региональное ГУМЧС.
По данным пресс-службы главка, сообщение о пожаре поступило в 19.31 мск воскресенья. Возгорание произошло в пятиэтажном доме № 20 по улице 22-го Партсъезда.
"По прибытию к месту вызова установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на второй этаж многоквартирного дома. Предварительно погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники", - говорится в сообщении ГУМЧС в канале на платформе "Макс".
Судя по кадрам на видео ведомства с места ЧП, возгорание произошло в магазине "Магнит".