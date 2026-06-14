В Самаре вспыхнул пожар в пятиэтажке

Краткий пересказ от РИА ИИ В пятиэтажном доме № 20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре произошел пожар, начавшийся в магазине на первом этаже и перекинувшийся на второй этаж многоквартирного дома.

По предварительным данным, пострадавших нет, для тушения пожара привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники.

САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Квартира в пятиэтажном доме загорелась в Советском районе Самары, огонь перекинулся с магазина на первом этаже на квартиры, пострадавших предварительно нет, сообщает региональное ГУМЧС.

По данным пресс-службы главка, сообщение о пожаре поступило в 19.31 мск воскресенья. Возгорание произошло в пятиэтажном доме № 20 по улице 22-го Партсъезда.

"По прибытию к месту вызова установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на второй этаж многоквартирного дома. Предварительно погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники", - говорится в сообщении ГУМЧС в канале на платформе " Макс ".