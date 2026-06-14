В ассоциации цифровых платформ рассказали о рынке маркетплейсов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рынок маркетплейсов в России становится более зрелым, при этом спрос на платформы все еще растет.
- Снижается средний чек покупки, но увеличивается частота заказов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рынок маркетплейсов в России становится более зрелым, при этом спрос на платформы все еще растет хорошими темпами, заявил РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.
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"Мы считаем, что рынок маркетплейсов становится более зрелым. Мы видим, что спрос все еще растет и достаточно прилично, может быть, не такими агрессивными темпами, как это было, но все еще растет, неплохо растет", - сказал он.
По словам Дурдыева, эта зрелость формирует более профессиональный рынок, в частности более профессиональных селлеров.
Помимо этого, глава ассоциации отметил изменения потребительской модели поведения. Так, снижается средний чек покупки, но при этом частота заказов увеличивается.