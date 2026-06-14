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В ассоциации цифровых платформ рассказали о рынке маркетплейсов в России - РИА Новости, 14.06.2026
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08:49 14.06.2026 (обновлено: 09:30 14.06.2026)
В ассоциации цифровых платформ рассказали о рынке маркетплейсов в России

АЦП: рынок маркетплейсов в России становится более зрелым

© РИА Новости / Владимир ПесняНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рынок маркетплейсов в России становится более зрелым, при этом спрос на платформы все еще растет.
  • Снижается средний чек покупки, но увеличивается частота заказов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рынок маркетплейсов в России становится более зрелым, при этом спрос на платформы все еще растет хорошими темпами, заявил РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.
«
"Мы считаем, что рынок маркетплейсов становится более зрелым. Мы видим, что спрос все еще растет и достаточно прилично, может быть, не такими агрессивными темпами, как это было, но все еще растет, неплохо растет", - сказал он.
По словам Дурдыева, эта зрелость формирует более профессиональный рынок, в частности более профессиональных селлеров.
Помимо этого, глава ассоциации отметил изменения потребительской модели поведения. Так, снижается средний чек покупки, но при этом частота заказов увеличивается.
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