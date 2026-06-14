Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые группы российской группировки "Запад" ведут активные наступательные действия в Заводском районе Красного Лимана в ДНР.
- Наступательные действия также ведутся на территории садоводческого товарищества.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Штурмовые группы российской группировки "Запад" ведут активные наступательные действия в Заводском районе Красного Лимана в ДНР и на территории садоводческого товарищества, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества", - говорится в сводке российского ведомства.
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