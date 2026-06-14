В четырех селах Крымского района Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четырех селах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы реки.
- Существует угроза затопления домов в станице Троицкой, жителей оповестили о возможной эвакуации.
- Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков.
КРАСНОДАР, 14 июн — РИА Новости. В четырех селах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за разлива реки, сообщила пресс-служба администрации Крымского района.
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"Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал", — заявили власти.
На Кубани в Афипском поселении ввели режим ЧС
11 июня, 10:19
В районной администрации указали на угрозу затопления домов в станице Троицкой. Жителей оповестили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном Доме культуры.
Ранее власти сообщали, что длина прорыва временной дамбы составила около 80 метров.
Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Муниципальные службы круглосуточно следят за ситуацией.