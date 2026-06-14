В четырех селах Крымского района Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки

"Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал", — заявили власти.

В районной администрации указали на угрозу затопления домов в станице Троицкой. Жителей оповестили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном Доме культуры.

Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Муниципальные службы круглосуточно следят за ситуацией.