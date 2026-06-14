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В Москве прошел автопробег в знак солидарности с Кубой - РИА Новости, 14.06.2026
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13:08 14.06.2026 (обновлено: 15:43 14.06.2026)

В Москве прошел автопробег в знак солидарности с Кубой

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве прошел автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары.
  • Первый секретарь посольства Кубы Ана Лурдес Гонсалес Вильчес призвала продолжать поддержку острова конкретными мерами.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары, прошли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии присутствовали представители Коммунистической партии России, кубинской диаспоры, а также российских соотечественников, проживающих на Кубе.
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"Призываем продолжать оказывать нам поддержку конкретными мерами", — заявила первый секретарь посольства Кубы в Москве Ана Лурдес Гонсалес Вильчес.
Среди таковых она упомянула сбор медикаментов, проведение культурных и образовательных обменов, выражение публичной позиции в поддержку острова Свободы.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу.
В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, работе транспорта, производстве продуктов питания, сферах здравоохранения и образования.
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