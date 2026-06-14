В Москве прошел автопробег в знак солидарности с Кубой

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Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве прошел автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары.

Первый секретарь посольства Кубы Ана Лурдес Гонсалес Вильчес призвала продолжать поддержку острова конкретными мерами.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары, прошли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

На мероприятии присутствовали представители Коммунистической партии России, кубинской диаспоры, а также российских соотечественников, проживающих на Кубе.

"Призываем продолжать оказывать нам поддержку конкретными мерами", — заявила первый секретарь посольства Кубы в Москве Ана Лурдес Гонсалес Вильчес.

Среди таковых она упомянула сбор медикаментов, проведение культурных и образовательных обменов, выражение публичной позиции в поддержку острова Свободы.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу.