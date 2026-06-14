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Киев с 9 июня эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска - РИА Новости, 14.06.2026
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20:39 14.06.2026
Киев с 9 июня эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска

МО РФ: Киев с 9 июня эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим с 9 июня принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска.
  • Сообщило Минобороны России.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киевский режим с 9 июня принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска, сообщило Минобороны РФ.
Высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка (ДНР) вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины, отмечает МО РФ.
"Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
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