Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим с 9 июня принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска.
- Сообщило Минобороны России.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киевский режим с 9 июня принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска, сообщило Минобороны РФ.
Высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка (ДНР) вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины, отмечает МО РФ.
"Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
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