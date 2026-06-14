Продвижение ВС России вынудило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки войск продвигаются в Константиновке высокими темпами.
- Киев начал эвакуацию основных предприятий и персонала из Краматорска в западную Украину.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки в Константиновке вынудили Киев начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и персонала в западную Украину, сообщило Минобороны РФ.
"Высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины", - говорится в сообщении.
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