Ученые открыли странное явление в космосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученые из Северо-Западного университета США обнаружили мощный активный ветер, выбрасываемый сверхмассивной черной дырой Стрелец А.
- Ветер от черной дыры уносит за собой холодный газ, что является нормальным процессом эволюции сверхмассивных черных дыр.
- Исследователи утверждают, что наблюдаемые явления слабой и блуждающей обратной связи в центральной области галактики применимы к большинству других спокойных галактик во Вселенной.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* выбрасывает материю в виде космического ветра, говорится в исследовании ученых из Северо-Западного университета США, опубликованном в Astrophysical Journal Letters.
"Несмотря на близость и важность центральной черной дыры нашей Галактики, Стрельца А*, активный ветер от нее ускользал от ученых более полувека. Здесь мы сообщаем об открытии мощного активного ветра", — говорится в материале.
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Ученые обратили внимание на область в виде конического просветления с острыми краями, что соотносится с исходящим от черной дыры горячим ветром, который уносит за собой холодный газ. Это явление — вполне нормальный процесс эволюции сверхмассивных черных дыр.
"Мы утверждаем, что наблюдаемые здесь явления слабой и блуждающей обратной связи в центральной области галактики не являются уникальными и, вероятно, применимы к большинству других спокойных галактик во Вселенной", — резюмирует исследование.
Стрелец А* — компактный радиоисточник, находящийся в центре Млечного Пути. Излучает также в инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. Представляет собой высокоплотный объект — сверхмассивную черную дыру, окруженную горячим радиоизлучающим газовым облаком.
Астрономы, проводившие наблюдения с помощью Телескопа горизонта событий, опубликовали 12 мая 2022 года фотографию Стрельца А*, подтвердив, что объект содержит черную дыру. Это ее второе подтвержденное изображение.