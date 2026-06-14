Ученые открыли странное явление в космосе

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые из Северо-Западного университета США обнаружили мощный активный ветер, выбрасываемый сверхмассивной черной дырой Стрелец А.

Ветер от черной дыры уносит за собой холодный газ, что является нормальным процессом эволюции сверхмассивных черных дыр.

Исследователи утверждают, что наблюдаемые явления слабой и блуждающей обратной связи в центральной области галактики применимы к большинству других спокойных галактик во Вселенной.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* выбрасывает материю в виде космического ветра, говорится в исследовании ученых из Северо-Западного университета США, опубликованном в Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* выбрасывает материю в виде космического ветра, говорится в исследовании ученых из Северо-Западного университета США, опубликованном в Astrophysical Journal Letters

"Несмотря на близость и важность центральной черной дыры нашей Галактики, Стрельца А*, активный ветер от нее ускользал от ученых более полувека. Здесь мы сообщаем об открытии мощного активного ветра", — говорится в материале.

Ученые обратили внимание на область в виде конического просветления с острыми краями, что соотносится с исходящим от черной дыры горячим ветром, который уносит за собой холодный газ. Это явление — вполне нормальный процесс эволюции сверхмассивных черных дыр.

"Мы утверждаем, что наблюдаемые здесь явления слабой и блуждающей обратной связи в центральной области галактики не являются уникальными и, вероятно, применимы к большинству других спокойных галактик во Вселенной", — резюмирует исследование.

Стрелец А* — компактный радиоисточник, находящийся в центре Млечного Пути. Излучает также в инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. Представляет собой высокоплотный объект — сверхмассивную черную дыру, окруженную горячим радиоизлучающим газовым облаком.