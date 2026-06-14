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Ученые открыли странное явление в космосе - РИА Новости, 14.06.2026
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Наука
 
05:41 14.06.2026 (обновлено: 09:08 14.06.2026)
Ученые открыли странное явление в космосе

AJL: черная дыра Стрелец А* выбрасывает горячий ветер

CC BY 4.0 / EHT Collaboration / A view of the Milky Way supermassive black hole Sagittarius A* in polarised lightИзображение тени чёрной дыры Стрелец A*
Изображение тени чёрной дыры Стрелец A* - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
CC BY 4.0 / EHT Collaboration / A view of the Milky Way supermassive black hole Sagittarius A* in polarised light
Изображение тени чёрной дыры Стрелец A*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые из Северо-Западного университета США обнаружили мощный активный ветер, выбрасываемый сверхмассивной черной дырой Стрелец А.
  • Ветер от черной дыры уносит за собой холодный газ, что является нормальным процессом эволюции сверхмассивных черных дыр.
  • Исследователи утверждают, что наблюдаемые явления слабой и блуждающей обратной связи в центральной области галактики применимы к большинству других спокойных галактик во Вселенной.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* выбрасывает материю в виде космического ветра, говорится в исследовании ученых из Северо-Западного университета США, опубликованном в Astrophysical Journal Letters.
"Несмотря на близость и важность центральной черной дыры нашей Галактики, Стрельца А*, активный ветер от нее ускользал от ученых более полувека. Здесь мы сообщаем об открытии мощного активного ветра", — говорится в материале.
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Ученые обратили внимание на область в виде конического просветления с острыми краями, что соотносится с исходящим от черной дыры горячим ветром, который уносит за собой холодный газ. Это явление — вполне нормальный процесс эволюции сверхмассивных черных дыр.
"Мы утверждаем, что наблюдаемые здесь явления слабой и блуждающей обратной связи в центральной области галактики не являются уникальными и, вероятно, применимы к большинству других спокойных галактик во Вселенной", — резюмирует исследование.
Стрелец А* — компактный радиоисточник, находящийся в центре Млечного Пути. Излучает также в инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. Представляет собой высокоплотный объект — сверхмассивную черную дыру, окруженную горячим радиоизлучающим газовым облаком.
Астрономы, проводившие наблюдения с помощью Телескопа горизонта событий, опубликовали 12 мая 2022 года фотографию Стрельца А*, подтвердив, что объект содержит черную дыру. Это ее второе подтвержденное изображение.
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