Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее рассказали о подорожании популярного супа из собачьего мяса - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 14.06.2026
В Южной Корее рассказали о подорожании популярного супа из собачьего мяса

в Корее собачье мясо в сезон перед запретом стоит вдвое дороже говядины

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Петров
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суп из собачьего мяса посинтхан в Южной Корее стоит вдвое дороже супов из говядины.
  • Продажа собак для употребления в пищу будет полностью запрещена в стране с февраля 2027 года.
СЕУЛ, 14 июн - РИА Новости. Популярный летом в Южной Корее суп из собачьего мяса посинтхан стоит в ресторанах вдвое дороже супов из говядины на фоне грядущего запрета на продажу собак для употребления в пищу, рассказал РИА Новости местный житель.
"Сейчас одна порция супа посинтхан из собачьего мяса стоит около 30 тысяч вон, а порция вареного собачьего мяса весом 200 граммов — около 50 тысяч вон (примерно 2,3 тысячи рублей - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Апельсины - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Южная Корея нарастила экспорт апельсинов в Россию до рекорда
18 апреля, 04:40
По его словам, такая цена примерно вдвое выше стоимости популярных среди корейцев блюд из говядины — супа кальбитхан и жареной вырезки.
Местный житель отметил, что до конца 2026 года собачье мясо еще можно будет покупать в ресторанах, а с февраля 2027 года оно будет полностью запрещено.
Посинтхан относится к категории традиционных корейских блюд "поянсик" — пищи, которая, как считается, помогает восстановить силы в жаркую погоду. К этой категории также относятся, в частности, суп из курицы с женьшенем самгетхан и ряд других летних блюд. Согласно распространенным представлениям, такая пища усиливает потоотделение и помогает легче переносить летнюю жару, поэтому особенно популярна в летний период.
Согласно принятому ранее в Южной Корее закону, с 7 февраля 2027 года в стране будут полностью запрещены разведение, убой и продажа собак для употребления в пищу. За убой собак для пищевых целей предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы или штраф до 30 миллионов вон, а за разведение и продажу — до двух лет лишения свободы или штраф до 20 миллионов вон. При этом отдельного наказания за покупку и употребление собачьего мяса закон не предусматривает.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Южная Корея резко нарастила импорт нефтепродуктов из России
15 апреля, 13:50
 
В миреЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала