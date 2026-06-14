Краткий пересказ от РИА ИИ Суп из собачьего мяса посинтхан в Южной Корее стоит вдвое дороже супов из говядины.

Продажа собак для употребления в пищу будет полностью запрещена в стране с февраля 2027 года.

СЕУЛ, 14 июн - РИА Новости. Популярный летом в Южной Корее суп из собачьего мяса посинтхан стоит в ресторанах вдвое дороже супов из говядины на фоне грядущего запрета на продажу собак для употребления в пищу, рассказал РИА Новости местный житель.

"Сейчас одна порция супа посинтхан из собачьего мяса стоит около 30 тысяч вон, а порция вареного собачьего мяса весом 200 граммов — около 50 тысяч вон (примерно 2,3 тысячи рублей - ред.)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая цена примерно вдвое выше стоимости популярных среди корейцев блюд из говядины — супа кальбитхан и жареной вырезки.

Местный житель отметил, что до конца 2026 года собачье мясо еще можно будет покупать в ресторанах, а с февраля 2027 года оно будет полностью запрещено.

Посинтхан относится к категории традиционных корейских блюд "поянсик" — пищи, которая, как считается, помогает восстановить силы в жаркую погоду. К этой категории также относятся, в частности, суп из курицы с женьшенем самгетхан и ряд других летних блюд. Согласно распространенным представлениям, такая пища усиливает потоотделение и помогает легче переносить летнюю жару, поэтому особенно популярна в летний период.