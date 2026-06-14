КНДР останется ядерным государством, заявили в МИД страны

"Бессмысленные обвинения США и их сателлитов против КНДР… не могут оказывать никакого влияния на необратимый статус нашей страны как ядерного государства. "Денуклеаризация" - это уже окончательно закрытый вопрос", - говорится в заявлении представителя МИД КНДР, его приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).