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КНДР останется ядерным государством, заявили в МИД страны - РИА Новости, 14.06.2026
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00:34 14.06.2026
КНДР останется ядерным государством, заявили в МИД страны

МИД КНДР заявил, что вопрос денуклеаризации для Пхенъяна закрыт

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пхеньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНДР заявила, что остается ядерным государством и вопрос денуклеаризации закрыт.
  • США и Южная Корея подтвердили свою приверженность общей цели денуклеаризации КНДР на заседании консультативной группы.
  • В МИД КНДР подчеркнули необходимость укрепления безопасности страны в ответ на передачу новейших вооружений Южной Корее и Японии со стороны США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. КНДР останется ядерным государством, вопрос денуклеаризации закрыт, сообщили в МИД КНДР.
Ранее Южная Корея и США по итогам заседания консультативной группы по ядерным вопросам подтвердили свою приверженность общей цели денуклеаризации КНДР.
"Бессмысленные обвинения США и их сателлитов против КНДР… не могут оказывать никакого влияния на необратимый статус нашей страны как ядерного государства. "Денуклеаризация" - это уже окончательно закрытый вопрос", - говорится в заявлении представителя МИД КНДР, его приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В министерстве подчеркнули, что на фоне передачи новейших вооружений Южной Корее и Японии со стороны США, а также учений с участием этих стран с имитацией применения ядерного оружия, КНДР необходимо предпринимать активные усилия для укрепления своей безопасности.
"Наша работа по созданию ядерного щита является закономерным процессом для сдерживания вмешательства и угрозы со стороны внешних сил, гарантирования суверенитета и безопасности государства, обеспечения мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.
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