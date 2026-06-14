Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские войска выбирают Крым особой целью для ударов из мести, считает Дмитрий Киселев

ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар.

Восстановление музея и панорамы займет примерно пять лет.

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выбирают Крым особой целью для ударов из мести, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.

"А почему, собственно, такая ненависть? И почему именно Крым – особая цель? А это – месть. Как говорится, "мы никогда не прощаем людям то плохое, что мы им сделали", - считает Киселев , слова которого приводят ИС " Вести ".

Он напомнил, как вели себя украинские власти после референдума в Крыму.

"Отрубили свет и воду, залили бетоном железнодорожные пути и блокировали автодороги, чтобы перекрыть поставки продовольствия. Что это, если не попытка геноцида?" - сказал Киселев.

Россия , как отметил гендиректор медиагруппы, с блеском тогда решила все инфраструктурные проблемы, а украинские войска сейчас "в бессильной злобе все хотят изгадить".