Киев собирается эвакуировать из Краматорска завод стволов для артиллерии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев собирается эвакуировать Старокраматорский машиностроительный завод, где идет выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ.
- Высокие темпы продвижения "Южной" группировки войск ВС России в Константиновке в ДНР вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий и их персонала из Краматорска в западные области Украины.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киев собирается эвакуировать Старокраматорский машиностроительный завод, где идет выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Высокие темпы продвижения "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке в ДНР вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины, отмечает МО РФ.
"В настоящее время в экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации... Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ), на котором осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18