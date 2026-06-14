Киев готовит эвакуацию завода по ремонту бронетехники из Краматорска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России заявило, что Киев готовит принудительную эвакуацию Новокраматорского машиностроительного завода по ремонту и восстановлению бронетехники ВСУ.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киев готовит принудительную эвакуацию Новокраматорского машиностроительного завода по ремонту и восстановлению бронетехники ВСУ, заявило Минобороны РФ.
Высокие темпы продвижения "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке в ДНР вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины.
"В настоящее время в экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18