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Киев готовит эвакуацию завода оборудования энергоустановок из Краматорска - РИА Новости, 14.06.2026
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20:34 14.06.2026
Киев готовит эвакуацию завода оборудования энергоустановок из Краматорска

МО РФ: Киев готовит эвакуацию завода атомных энергоустановок из Краматорска

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Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев готовит эвакуацию завода "Энергомашспецсталь", который выпускает оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергоустановок и турбин.
  • Высокие темпы продвижения "Южной" группировки войск ВС России в Константиновке в ДНР вынудили киевский режим начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска в западные области Украины.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киев готовит эвакуацию "Энергомашспецстали", выпускающей оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергоустановок, турбин, сообщили в Минобороны РФ.
Высокие темпы продвижения "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке в ДНР вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины.
"В настоящее время в экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации ... завода "Энергомашспецсталь", выпускающего оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления и общего машиностроения", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКраматорскРоссияЭнергомашспецсталь
 
 
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