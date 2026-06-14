Киев готовит эвакуацию завода оборудования энергоустановок из Краматорска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев готовит эвакуацию завода "Энергомашспецсталь", который выпускает оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергоустановок и турбин.
- Высокие темпы продвижения "Южной" группировки войск ВС России в Константиновке в ДНР вынудили киевский режим начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска в западные области Украины.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киев готовит эвакуацию "Энергомашспецстали", выпускающей оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергоустановок, турбин, сообщили в Минобороны РФ.
Высокие темпы продвижения "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке в ДНР вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины.
"В настоящее время в экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации ... завода "Энергомашспецсталь", выпускающего оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления и общего машиностроения", - говорится в сообщении.