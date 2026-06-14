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США рассчитывают на открытие Ормуза после сделки с Ираном, заявил Хегсет - РИА Новости, 14.06.2026
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23:53 14.06.2026
США рассчитывают на открытие Ормуза после сделки с Ираном, заявил Хегсет

Хегсет: США рассчитывают на немедленное открытие Ормуза после сделки с Ираном

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассчитывают на немедленное открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.
  • Он добавил, что блокада сохранится, пока не откроется пролив.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Штаты рассчитывают на немедленное открытие Ормузского пролива после подписания сделки США и Ирана, но планируют сохранить там свои силы.
"Блокада сохранится, пока не откроется пролив. Тогда блокада будет снята, пролив будет открыт. Займет ли это 30 дней или две недели, но начнется немедленно, как сказал президент (США Дональд Трамп - ред.)", - сказал Хегсет в интервью CBS.
На вопрос ведущей о том, успеют ли силы США "убрать мины и угрозы безопасности" за 30 дней, глава Пентагона сказал, что это возможно в условиях благоприятной среды. "Как незамедлительно, так и постепенно", - описал различные варианты Хегсет.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
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