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Краткий пересказ от РИА ИИ Израильская авиация атаковала район Гбейри в южном пригороде Бейрута.

По предварительным данным, один человек погиб и несколько ранены, удар пришелся по двум квартирам в жилом доме.

БЕЙРУТ, 14 июн — РИА Новости. Израиль ударил по южному пригороду Бейрута, погиб человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

« "Вражеская авиация нанесла два мощных удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута , подтверждена гибель пока одного человека, есть раненые", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что удары пришлись по двум квартирам в жилом доме. Позднее агентство NNA сообщило о трех погибших и 15 пострадавших.

ЦАХАЛ утверждает, что атаковала командный штаб движения " Хезболла " в районе Гбейри.

По словам журналиста Axios Барака Равида, незадолго до удара израильская армия уведомила о своих планах Центральное командование ВС США. Как отметил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, атака показала, что Вашингтон лишен воли или возможности выполнять свои обязательства.