Израиль атаковал южный пригород Бейрута, есть жертвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильская авиация атаковала район Гбейри в южном пригороде Бейрута.
- По предварительным данным, один человек погиб и несколько ранены, удар пришелся по двум квартирам в жилом доме.
БЕЙРУТ, 14 июн — РИА Новости. Израиль ударил по южному пригороду Бейрута, погиб человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
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"Вражеская авиация нанесла два мощных удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, подтверждена гибель пока одного человека, есть раненые", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что удары пришлись по двум квартирам в жилом доме. Позднее агентство NNA сообщило о трех погибших и 15 пострадавших.
ЦАХАЛ утверждает, что атаковала командный штаб движения "Хезболла" в районе Гбейри.
По словам журналиста Axios Барака Равида, незадолго до удара израильская армия уведомила о своих планах Центральное командование ВС США. Как отметил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, атака показала, что Вашингтон лишен воли или возможности выполнять свои обязательства.
В пятницу агентство Mehr опубликовало положения проекта мирной сделки Ирана и США. Документ состоит из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.