Иран объявил "час Х" из-за ударов Израиля по Ливану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана.
- Армия Израиля нанесла удар по командному центру движения «Хезболлах» в пригороде Бейрута Дахии.
- Велаяти предупредил о готовности пусковых установок Тегерана и возможном воздействии на экономические артерии через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.
ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, пусковые установки Тегерана готовы, настал "час X", заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Армия Израиля в воскресенье сообщила, что нанесла удар по командному центру движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии. Источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, один человек погиб и несколько ранены.
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"Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час "Икс", и пусковые установки готовы. Хезболла – часть оси сопротивления. Если пламя зла в Ливане не погаснет, два мощных географических орудия, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья", - написал Велаяти на своей странице в социальной сети X.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.