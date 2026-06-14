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Иран объявил "час Х" из-за ударов Израиля по Ливану - РИА Новости, 14.06.2026
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23:54 14.06.2026 (обновлено: 23:58 14.06.2026)
Иран объявил "час Х" из-за ударов Израиля по Ливану

Велаяти: удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, настал "час X"

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана.
  • Армия Израиля нанесла удар по командному центру движения «Хезболлах» в пригороде Бейрута Дахии.
  • Велаяти предупредил о готовности пусковых установок Тегерана и возможном воздействии на экономические артерии через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.
ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, пусковые установки Тегерана готовы, настал "час X", заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Армия Израиля в воскресенье сообщила, что нанесла удар по командному центру движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии. Источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, один человек погиб и несколько ранены.
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"Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час "Икс", и пусковые установки готовы. Хезболла – часть оси сопротивления. Если пламя зла в Ливане не погаснет, два мощных географических орудия, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья", - написал Велаяти на своей странице в социальной сети X.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.
Люди собираются у места удара израильской армии в южном пригороде Бейрута. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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В миреИзраильЛиванИранАли Акбар ВелаятиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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