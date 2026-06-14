Росавиация ограничила вылеты в Иран

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Росавиация ограничила вылеты в аэропорты Ирана до 24 июня, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что с 11:01 до 22:59 мск решение о полетах в иранские аэропорты принимается на основе оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).