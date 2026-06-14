Росавиация ограничила вылеты в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация запретила вылеты из аэропортов России в аэропорты Ирана с 14 до 24 июня в период с 23:00 до 11:00 мск.
- В остальное время решение о полетах принимается на основе оценки рисков с учетом рекомендаций ИКАО.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Росавиация ограничила вылеты в аэропорты Ирана до 24 июня, сообщили в ведомстве.
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"Росавиация выпустила рекомендации (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Ирана. С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 мск, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены", — говорится в публикации.
Уточняется, что с 11:01 до 22:59 мск решение о полетах в иранские аэропорты принимается на основе оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Подчеркивается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.