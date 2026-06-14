В Иране после атаки Израиля на Бейрут заявили, что грядет ответ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр заявил, что после атаки Израиля на Бейрут грядет ответ.
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр после атаки Израиля на Бейрут заявил, что грядет ответ.
"Грядет ответ воинов ислама", - приводит агентство IRNA слова Зольгадра.
Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удар по командному центру движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии. Источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, один человек погиб. Позднее ливанские СМИ сообщили о гибели трех и ранении 15 человек.