США уверены, что сделка с Ираном будет подписана в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская сторона уверена в том, что сделка с Ираном будет подписана в воскресенье.
- Окончательные детали сделки объявит команда переговорщиков.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Американская сторона уверена в том, что сделка с Ираном будет подписана в воскресенье, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.
"Я уверен, команда уверена", - сказал Уолтц в интервью телеканалу ABC.
Он отметил, что окончательные детали сделки объявит команда переговорщиков. Подробностей о месте и формате возможного подписания Уолтц не привел.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что сделка с Ираном может быть подписана 14 июня.