Дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля, считают в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение о том, что дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля.
- Минфин и Минстрой РФ должны проработать предложения о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке до 1 июля.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
"Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают", - сказал Аксаков.
По его словам, параметры семейной ипотеки зависят от правительства.
"Оно определяет правила. Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения", - добавил депутат.