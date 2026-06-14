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Дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля, считают в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2026
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05:11 14.06.2026
Дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля, считают в Госдуме

Аксаков считает, что дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКалькулятор
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение о том, что дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля.
  • Минфин и Минстрой РФ должны проработать предложения о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке до 1 июля.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
Минфин и Минстрой РФ до 1 июля должны проработать предложения о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке, сообщало в конце марта правительство.
"Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают", - сказал Аксаков.
По его словам, параметры семейной ипотеки зависят от правительства.
"Оно определяет правила. Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения", - добавил депутат.
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