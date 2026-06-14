Дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля, считают в Госдуме

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

"Оно определяет правила. Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения", - добавил депутат.