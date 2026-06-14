Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители компании Anthropic прибыли в Вашингтон для встречи с официальными лицами в Белом доме.
- Администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5 для иностранных государств и граждан.
- Представители Anthropic уже провели несколько виртуальных встреч с членами американской администрации по вопросу блокировки доступа к моделям ИИ.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представители компании Anthropic прибыли в Вашингтон, чтобы встретиться с официальными лицами в Белом доме и разрешить ситуацию вокруг блокировки доступа к моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям ИИ Anthropic для иностранных государств и граждан.
"Высокопоставленные технические сотрудники Anthropic находятся в Вашингтоне, чтобы встретиться с официальными лицами из Белого дома и попытаться разрешить спор, который привел к тому, что ведущие модели (ИИ) компании отключены", - говорится в публикации портала со ссылкой на источник, близкий к Anthropic.
Отмечается, что представители Anthropic уже провели несколько виртуальных встреч с членами американской администрации по этому вопросу.
Издание Wall Street Journal в субботу сообщило, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Вскоре после этого представители Белого дома начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск - предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.