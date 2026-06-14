Рейтинг@Mail.ru
Степашин рассказал о "большой засаде" со стороны ИИ - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 14.06.2026
Степашин рассказал о "большой засаде" со стороны ИИ

Степашин назвал угрозу со стороны ИИ в книжной сфере

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что искусственный интеллект в книжной сфере должен способствовать развитию, но не управлять.
  • Степашин подчеркнул необходимость контроля использования ИИ в литературе, чтобы сохранить авторское право писателей и издателей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в книжной сфере надо контролировать, иначе авторское право может оказаться под угрозой, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Искусственный интеллект - очень большая засада. Он должен способствовать (развитию сферы - ред.), но не управлять", - сказал он.
Степашин подчеркнул, что контролировать использование ИИ в литературе просто необходимо.
"Что касается книг, если искусственный интеллект будет не под контролем, не под надзором, у нас исчезнет авторское право писателей, издателей и так далее", - заключил он.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Мединский заявил, что не даст ИИ вступить в Союз писателей
11 июня, 20:58
 
ОбществоСергей СтепашинРоссийский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала