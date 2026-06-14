Степашин рассказал о "большой засаде" со стороны ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что искусственный интеллект в книжной сфере должен способствовать развитию, но не управлять.
- Степашин подчеркнул необходимость контроля использования ИИ в литературе, чтобы сохранить авторское право писателей и издателей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в книжной сфере надо контролировать, иначе авторское право может оказаться под угрозой, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Искусственный интеллект - очень большая засада. Он должен способствовать (развитию сферы - ред.), но не управлять", - сказал он.
Степашин подчеркнул, что контролировать использование ИИ в литературе просто необходимо.
"Что касается книг, если искусственный интеллект будет не под контролем, не под надзором, у нас исчезнет авторское право писателей, издателей и так далее", - заключил он.