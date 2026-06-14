Каждый пятый россиянин скрывает диалоги с ИИ от партнера

Краткий пересказ от РИА ИИ Каждый пятый россиянин скрывает диалоги с искусственным интеллектом от партнера, причем женщины делают это чаще мужчин (20% против 17%).

5% респондентов признались, что испытывают ревность к своему партнеру из-за общения с ИИ, 19% уверены, что не стали бы ревновать, а 59% ответили, что их эмоции будут зависеть от конкретной ситуации.

Каждый шестой россиянин считает недостатком неумение партнера работать с нейросетью, но только 2% не стали бы из-за этого встречаться с человеком, тогда как 77% россиян не видят в этом проблемы.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Каждый пятый россиянин скрывает диалоги с искусственным интеллектом (ИИ) от партнера, причем девушки делают это чаще парней, подсчитали для РИА Новости аналитики MWS AI (входит в МТС Web Services).

"Практически каждый пятый (19%) из опрошенных россиян признался, что скрывает диалоги с ИИ от партнера. Молодые люди 18-30 лет делают это чаще (22%), чем респонденты старше 50 лет (14%). Женщины незначительно опережают мужчин: 20% против 17%", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,1 тысячи россиян старше 18 лет.

По подсчетам аналитиков, 5% респондентов признались, что испытывают ревность к своему партнеру из-за общения с ИИ, 19% уверены, что "ревновать к программе" не стали бы, а 59% ответили, что их эмоции будут зависеть от конкретной ситуации.

Отмечается, что каждый шестой россиянин считает недостатком неумение партнера работать с нейросетью, но пока только 2% не стали бы из-за этого встречаться с человеком. Тогда как не видят в этом проблемы 77% россиян. В свою очередь женщины относятся к отсутствию у партнера навыков работы с ИИ терпимее: 79% из них уверены, что это не повлияет на отношения, по сравнению с 76% у мужчин.