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Каждый пятый россиянин скрывает диалоги с ИИ от партнера - РИА Новости, 14.06.2026
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06:59 14.06.2026 (обновлено: 09:34 14.06.2026)
Каждый пятый россиянин скрывает диалоги с ИИ от партнера

РИА Новости: каждый пятый россиянин скрывает диалоги с ИИ от партнера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном в лучах закатного солнца
Девушка с телефоном в лучах закатного солнца - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый пятый россиянин скрывает диалоги с искусственным интеллектом от партнера, причем женщины делают это чаще мужчин (20% против 17%).
  • 5% респондентов признались, что испытывают ревность к своему партнеру из-за общения с ИИ, 19% уверены, что не стали бы ревновать, а 59% ответили, что их эмоции будут зависеть от конкретной ситуации.
  • Каждый шестой россиянин считает недостатком неумение партнера работать с нейросетью, но только 2% не стали бы из-за этого встречаться с человеком, тогда как 77% россиян не видят в этом проблемы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Каждый пятый россиянин скрывает диалоги с искусственным интеллектом (ИИ) от партнера, причем девушки делают это чаще парней, подсчитали для РИА Новости аналитики MWS AI (входит в МТС Web Services).
"Практически каждый пятый (19%) из опрошенных россиян признался, что скрывает диалоги с ИИ от партнера. Молодые люди 18-30 лет делают это чаще (22%), чем респонденты старше 50 лет (14%). Женщины незначительно опережают мужчин: 20% против 17%", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,1 тысячи россиян старше 18 лет.
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По подсчетам аналитиков, 5% респондентов признались, что испытывают ревность к своему партнеру из-за общения с ИИ, 19% уверены, что "ревновать к программе" не стали бы, а 59% ответили, что их эмоции будут зависеть от конкретной ситуации.
Отмечается, что каждый шестой россиянин считает недостатком неумение партнера работать с нейросетью, но пока только 2% не стали бы из-за этого встречаться с человеком. Тогда как не видят в этом проблемы 77% россиян. В свою очередь женщины относятся к отсутствию у партнера навыков работы с ИИ терпимее: 79% из них уверены, что это не повлияет на отношения, по сравнению с 76% у мужчин.
"Результаты опроса показывают, что искусственный интеллект постепенно становится таким же рабочим инструментом, как когда-то поисковые системы или офисные программы. Поэтому навыки работы с ИИ все чаще воспринимаются как признак профессионального развития, готовности осваивать новые технологии и адаптироваться к изменениям", - считает ведущий разработчик MWS AI Иван Копылов.
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