Краткий пересказ от РИА ИИ
- США, скорее всего, не будут вводить экспортный контроль на разработки в области искусственного интеллекта компаний, помимо Anthropic.
- Ограничения на модели Anthropic были введены после того, как компания отказалась исправлять уязвимости в моделях Fable 5 и Mythos 5.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США скорее всего не будут вводить экспортный контроль на разработки в области искусственного интеллекта каких-либо компаний страны, помимо ИИ-моделей компании Anthropic, сообщает портал Information со ссылкой на источник, близкий к властям Соединенных Штатов.
"Маловероятно, что Белый дом расширит экспортные ограничения, которые были введены против продвинутых моделей Anthropic, на другие компании в сфере искусственного интеллекта", - пишет портал.
Источник рассказал порталу, что ограничения на модели Anthropic были введены после того, как компания отказалась исправлять уязвимости в своих моделях Fable 5 и Mythos 5. Американские власти обеспокоились тем, что благодаря этим уязвимостям противники США могли получить доступ к новейшим возможностям в сфере ИИ.
Ранее портал Axios сообщил, что администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны.
Позже стало известно, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Вскоре после этого представители Белого дома начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск - предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.