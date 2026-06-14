Краткий пересказ от РИА ИИ Илан Шор объявил о грантовой поддержке зарубежных кинопроектов на русском языке.

Общий объем грантовой поддержки составит почти 300 миллионов рублей и будет распределен по трем направлениям: полнометражное кино, короткометражное кино и документальный фильм.

АНО «Евразия» расширяет работу по укреплению роли русского языка через кинематограф, дополняя уже существующие инициативы, такие как создание Евразийской ассоциации поддержки русского языка и открытие Центров русского языка и культуры.

СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Руководитель Ассоциации поддержки русского языка и член Попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор объявил о грантовой поддержке зарубежных кинопроектов на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия".

Предполагается, что средства будут распределены по трём направлениям: полнометражное кино - 200 миллионов рублей; короткометражное кино - 70 миллионов рублей; документальный фильм - 20 миллионов рублей.

Илан Шор объявил о запуске грантовой программы для зарубежных кинопроектов на русском языке. По словам руководителя Ассоциации поддержки русского языка и члена Попечительского совета АНО "Евразия" Илана Шора, новая инициатива поможет авторам, режиссёрам, продюсерам и творческим командам, которые создают фильмы на русском языке за пределами России . Общий объем грантовой поддержки составит почти 300 миллионов рублей", - сказали агентству в пресс-службе.

По словам Илона Шора, русский язык является не просто средством общения - он стал языком культуры, творчества, взаимопонимания и добрососедства.

"Он ("язык" - ред.) остается мощной объединяющей силой, которая помогает людям разных стран лучше понимать друг друга, сохранять культурные связи и находить общий язык независимо от границ и расстояний… Именно поэтому мы запускаем эту грантовую программу", - приводит слова Илона Шора пресс-служба АНО "Евразия".

Грантовая поддержка поможет талантливым авторам, режиссёрам и продюсерам за пределами России больше рассказывать свои истории на русском языке и доносить их до широкой аудитории, считает Шор.

"Уверен, что новые фильмы помогут укрепить культурные связи между нашими народами и внесут вклад в продвижение русского языка как языка сотрудничества, творчества и открытого диалога", - сказал Илан Шор.

В пресс-службе АНО "Евразия" добавили, что организация ведет системную работу по укреплению роли русского языка. Так, организация создала Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка, открывает Центры русского языка и культуры в странах постсоветского пространства, а теперь расширяет это направление через кинематограф.