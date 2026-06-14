Рейтинг@Mail.ru
Шор объявил о грантовой поддержке зарубежных кинопроектов на русском языке - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:54 14.06.2026
Шор объявил о грантовой поддержке зарубежных кинопроектов на русском языке

Шор: зарубежное кино на русском языке получит грантовую поддержку в 300 млн руб

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илан Шор объявил о грантовой поддержке зарубежных кинопроектов на русском языке.
  • Общий объем грантовой поддержки составит почти 300 миллионов рублей и будет распределен по трем направлениям: полнометражное кино, короткометражное кино и документальный фильм.
  • АНО «Евразия» расширяет работу по укреплению роли русского языка через кинематограф, дополняя уже существующие инициативы, такие как создание Евразийской ассоциации поддержки русского языка и открытие Центров русского языка и культуры.
СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Руководитель Ассоциации поддержки русского языка и член Попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор объявил о грантовой поддержке зарубежных кинопроектов на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия".
Предполагается, что средства будут распределены по трём направлениям: полнометражное кино - 200 миллионов рублей; короткометражное кино - 70 миллионов рублей; документальный фильм - 20 миллионов рублей.
"Илан Шор объявил о запуске грантовой программы для зарубежных кинопроектов на русском языке. По словам руководителя Ассоциации поддержки русского языка и члена Попечительского совета АНО "Евразия" Илана Шора, новая инициатива поможет авторам, режиссёрам, продюсерам и творческим командам, которые создают фильмы на русском языке за пределами России. Общий объем грантовой поддержки составит почти 300 миллионов рублей", - сказали агентству в пресс-службе.
По словам Илона Шора, русский язык является не просто средством общения - он стал языком культуры, творчества, взаимопонимания и добрососедства.
"Он ("язык" - ред.) остается мощной объединяющей силой, которая помогает людям разных стран лучше понимать друг друга, сохранять культурные связи и находить общий язык независимо от границ и расстояний… Именно поэтому мы запускаем эту грантовую программу", - приводит слова Илона Шора пресс-служба АНО "Евразия".
Грантовая поддержка поможет талантливым авторам, режиссёрам и продюсерам за пределами России больше рассказывать свои истории на русском языке и доносить их до широкой аудитории, считает Шор.
"Уверен, что новые фильмы помогут укрепить культурные связи между нашими народами и внесут вклад в продвижение русского языка как языка сотрудничества, творчества и открытого диалога", - сказал Илан Шор.
В пресс-службе АНО "Евразия" добавили, что организация ведет системную работу по укреплению роли русского языка. Так, организация создала Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка, открывает Центры русского языка и культуры в странах постсоветского пространства, а теперь расширяет это направление через кинематограф.
АНО "Евразия" выступает организатором III международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", который проходит в Сочи с 13 по 19 июня.
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Симоньян поблагодарила Шора за поддержку фестиваля "Евразия-Кинофест"
13 июня, 21:18
 
КультураРоссияИлан ШорСочиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала