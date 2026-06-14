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Фицо пригласит Мадьяра посетить Словакию с официальным визитом - РИА Новости, 14.06.2026
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14:53 14.06.2026
Фицо пригласит Мадьяра посетить Словакию с официальным визитом

Фицо сообщил, что пригласит Мадьяра посетить Словакию с официальным визитом

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что встретится с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром на полях саммита Европейского союза и пригласит его посетить Братиславу с визитом.
  • Роберт Фицо также сообщил, что встретится с Петером Мадьяром в Будапеште на саммите Вышеградской группы.
БРАТИСЛАВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что встретится с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром на полях саммита Европейского союза и пригласит его посетить Братиславу с визитом.
“Новый венгерский премьер господин Мадьяр пока не нанес визита в Словакию, что является обычной традицией, когда новый премьер посещает соседнюю страну. Я должен встретиться с ним лично первый раз в четверг или пятницу в Брюсселе на полях саммита Евросоюза, буду рад с ним лично познакомиться и обменяться рукопожатиями. Однако я не думаю, что неподготовленная короткая встреча в Брюсселе подойдет для решения вопросов двусторонней словацко-венгерской повестки. Я снова приглашу венгерского премьер с официальным визитом посетить Словакию и буду терпеливо ждать”, - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье.
Фицо также сообщил, что встретится с Мадьяром в Будапеште на саммите Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия - V4).
Венгерский премьер Петер Мадьяр 2 июня объявил, что саммит Вышеградской группы состоится в Будапеште 23 июня. На нем будет обсуждаться расширение объединения, куда можно позвать другие страны Центральной Европы, а также Германию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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