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ЕС готов до последнего поддерживать Украину в ущерб себе, заявил Фицо - РИА Новости, 14.06.2026
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14:40 14.06.2026
ЕС готов до последнего поддерживать Украину в ущерб себе, заявил Фицо

Фицо: ЕС готов до последнего евро поддерживать Украину в ущерб своим проблемам

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование по поводу подхода Евросоюза к конфликту на Украине.
  • Словацкий премьер намерен поднять на саммите вопрос о компенсациях для Словакии за вооружение, переданное Украине.
БРАТИСЛАВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочарован тем, что Евросоюз готов поддерживать конфликт на Украине до последнего украинского солдата и последнего евро вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие европейцев.
Фицо в видеообращении, которое в воскресенье опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*, сообщил, что в пятницу обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Европейского совета.
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“Я снова выразил разочарование в связи с тем, что выводы (саммита - ред.) носят общий характер, что мы не можем сдвинуться с места в вопросах снижающейся конкурентоспособности Европейского союза и чрезвычайно высоких цен на энергию, зато в том, что касается Украины, все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну”, - сказал Фицо.
Словацкий премьер также подтвердил, что собирается поднять на предстоящем саммите Евросоюза вопрос о компенсациях для республики за вооружение, которое было передано Украине прошлым правительством.
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