ЕС готов до последнего поддерживать Украину в ущерб себе, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование по поводу подхода Евросоюза к конфликту на Украине.

Словацкий премьер намерен поднять на саммите вопрос о компенсациях для Словакии за вооружение, переданное Украине.

БРАТИСЛАВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочарован тем, что Евросоюз готов поддерживать конфликт на Украине до последнего украинского солдата и последнего евро вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие европейцев.

Фицо в видеообращении, которое в воскресенье опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*, сообщил, что в пятницу обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Европейского совета.

“Я снова выразил разочарование в связи с тем, что выводы (саммита - ред.) носят общий характер, что мы не можем сдвинуться с места в вопросах снижающейся конкурентоспособности Европейского союза и чрезвычайно высоких цен на энергию, зато в том, что касается Украины , все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну”, - сказал Фицо.

Словацкий премьер также подтвердил, что собирается поднять на предстоящем саммите Евросоюза вопрос о компенсациях для республики за вооружение, которое было передано Украине прошлым правительством.