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"Вас предупреждали". Произошедшее на Украине шокировало Запад - РИА Новости, 14.06.2026
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11:47 14.06.2026 (обновлено: 19:38 14.06.2026)
"Вас предупреждали". Произошедшее на Украине шокировало Запад

Филиппо призвал не помогать Украине из-за новых данных о черном рынке оружия

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить помощь Киеву из-за наводнения черного рынка оружием.
  • По его мнению, вооружение, отправленное Западом на Украину, оказалось в руках преступников в Европе.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не оказывать военную помощь Киеву из-за новых данных о наводнении черного рынка оружием оттуда.

Так он отреагировал на статью Berliner Zeitung о том, что вооружения, которые Запад отправил на Украину, теперь находятся в руках преступников, действующих в Европе.
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"Но мы вас предупреждали. <...> Стоп: больше ни одной единицы оружия, ни одного евро для Киева!" — написал он в соцсети X.

При этом политика не удивляет молчание политических лидеров ЕС по этому поводу, так как им запрещено критиковать конфликт, ведущийся против России.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что Украина на фоне западных поставок вооружений и ослабленного контроля за их использованием фактически превратилась в один из крупнейших центров международного черного рынка оружия.
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