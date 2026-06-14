МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не оказывать военную помощь Киеву из-за новых данных о наводнении черного рынка оружием оттуда.



Так он отреагировал на статью Berliner Zeitung о том, что вооружения, которые Запад отправил на Украину, теперь находятся в руках преступников, действующих в Европе.