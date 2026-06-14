Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить помощь Киеву из-за наводнения черного рынка оружием.
- По его мнению, вооружение, отправленное Западом на Украину, оказалось в руках преступников в Европе.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не оказывать военную помощь Киеву из-за новых данных о наводнении черного рынка оружием оттуда.
Так он отреагировал на статью Berliner Zeitung о том, что вооружения, которые Запад отправил на Украину, теперь находятся в руках преступников, действующих в Европе.
Так он отреагировал на статью Berliner Zeitung о том, что вооружения, которые Запад отправил на Украину, теперь находятся в руках преступников, действующих в Европе.
"Но мы вас предупреждали. <...> Стоп: больше ни одной единицы оружия, ни одного евро для Киева!" — написал он в соцсети X.
При этом политика не удивляет молчание политических лидеров ЕС по этому поводу, так как им запрещено критиковать конфликт, ведущийся против России.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что Украина на фоне западных поставок вооружений и ослабленного контроля за их использованием фактически превратилась в один из крупнейших центров международного черного рынка оружия.
При этом политика не удивляет молчание политических лидеров ЕС по этому поводу, так как им запрещено критиковать конфликт, ведущийся против России.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что Украина на фоне западных поставок вооружений и ослабленного контроля за их использованием фактически превратилась в один из крупнейших центров международного черного рынка оружия.