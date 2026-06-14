Очередь желающих попасть из Эстонии в Россию сохраняется четвертый день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По состоянию на 13:30 мск перед КПП со стороны Нарвы наблюдается скопление людей, около 70 автомобилей и три автобуса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Очередь желающих попасть в РФ, которая образовалась в преддверии Дня России на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области со стороны эстонского города Нарва, сохраняется в воскресенье, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.
По состоянию на 13.30 мск, как следует из кадров, со стороны Нарвы перед КПП наблюдается скопление людей. На парковке, как показывают камеры, в настоящее время находятся порядка 70 автомобилей и три автобуса.
Очередь на эстонской стороне связана с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль, разъясняло ведомство.