Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 181, пишут СМИ

Отмечается, что в последнем оперативном отчете зафиксировано 72 новых случая заражения за последние 24 часа. Это один из самых значительных скачков заболеваемости за время нынешней вспышки, являющейся 17-й по счету в стране. Вспышка по-прежнему ограничена тремя провинциями на востоке.