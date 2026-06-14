Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 181, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 181.
- За последние 24 часа зафиксировано 72 новых случая заражения — это один из самых значительных скачков заболеваемости за время нынешней вспышки.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 181, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 782, из них 181 - со смертельным исходом", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные минздрава.
Отмечается, что в последнем оперативном отчете зафиксировано 72 новых случая заражения за последние 24 часа. Это один из самых значительных скачков заболеваемости за время нынешней вспышки, являющейся 17-й по счету в стране. Вспышка по-прежнему ограничена тремя провинциями на востоке.
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