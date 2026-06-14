Над Курской областью сбили около 170 украинских дронов за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью сбили 168 украинских беспилотников.
- ВСУ 95 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области, из них 20 раз с использованием взрывных устройств, повреждена инфраструктура в двух населенных пунктах.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 170 украинских беспилотников сбито над Курской областью за прошедшие сутки, 95 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 мск 13 июня до 09.00 мск 14 июня сбито 168 вражеских беспилотников различного типа. Девяносто пять раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 20 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждено остекление, кровля и фасад домовладения. В слободе Белой Беловского района повреждены забор дома и автомобиль", - уточнил Хинштейн.
По данным губернатора, погибших и пострадавших нет.
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