Над Курской областью сбили около 170 украинских дронов за сутки

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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 мск 13 июня до 09.00 мск 14 июня сбито 168 вражеских беспилотников различного типа. Девяносто пять раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".