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Над Курской областью сбили около 170 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 14.06.2026
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09:29 14.06.2026 (обновлено: 09:30 14.06.2026)
Над Курской областью сбили около 170 украинских дронов за сутки

Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 168 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбили 168 украинских беспилотников.
  • ВСУ 95 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области, из них 20 раз с использованием взрывных устройств, повреждена инфраструктура в двух населенных пунктах.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 170 украинских беспилотников сбито над Курской областью за прошедшие сутки, 95 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 мск 13 июня до 09.00 мск 14 июня сбито 168 вражеских беспилотников различного типа. Девяносто пять раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что 20 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждено остекление, кровля и фасад домовладения. В слободе Белой Беловского района повреждены забор дома и автомобиль", - уточнил Хинштейн.
По данным губернатора, погибших и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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