В Тульской области фрагменты дронов упали на территорию промпредприятия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска.
- Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Фрагменты сбитых дронов упали на территорию промпредприятия Новомосковска Тульской области, характер повреждений уточняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.