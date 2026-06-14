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В Белгородской области мирный житель пострадал из-за детонации дрона - РИА Новости, 14.06.2026
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В Белгородской области мирный житель пострадал из-за детонации дрона

Оперштаб: в Белгородской области мирный житель пострадал из-за детонации дрона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Борисовском округе Белгородской области в поселке Борисовка FPV-дрон сдетонировал, и мужчина получил осколочные ранения.
  • В результате атаки повреждены автомобиль, частный дом и хозпостройка.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации FPV-дрона в Белгородской области, сообщил оперштаб области.
"В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения руки, грудной клетки и ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте атаки повреждены автомобиль, частный дом и хозпостройка.
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