В Белгородской области мирный житель пострадал из-за детонации дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Борисовском округе Белгородской области в поселке Борисовка FPV-дрон сдетонировал, и мужчина получил осколочные ранения.
- В результате атаки повреждены автомобиль, частный дом и хозпостройка.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации FPV-дрона в Белгородской области, сообщил оперштаб области.
"В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения руки, грудной клетки и ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте атаки повреждены автомобиль, частный дом и хозпостройка.