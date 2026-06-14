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В ФМБА назвали средний возраст донора в России - РИА Новости, 14.06.2026
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07:26 14.06.2026 (обновлено: 09:32 14.06.2026)
В ФМБА назвали средний возраст донора в России

ФМБА: средний возраст донора в России составляет 38 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДонор сдает кровь
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Донор сдает кровь
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний возраст донора в России составляет 38 лет.
  • В 2025 году звание «Почетный донор России» было вручено 23,6 тысячам человек.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Средний возраст донора в России составляет 38 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня.
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"По данным 2025 года, средний возраст донора в России - 38 лет. Самый молодой (донор в РФ - ред.) - 18 лет", - говорится в сообщении.
В ФМБА уточнили, что есть и те, кто в день совершеннолетия становятся первый раз донорами.
Ежегодно в России звание "Почетный донор России" получают более 21 тысячи человек, в 2025 году нагрудный знак был вручен 23,6 тысячам Почетных доноров, отметили в агентстве.
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ОбществоРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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