В ФМБА назвали средний возраст донора в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний возраст донора в России составляет 38 лет.
- В 2025 году звание «Почетный донор России» было вручено 23,6 тысячам человек.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Средний возраст донора в России составляет 38 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня.
"По данным 2025 года, средний возраст донора в России - 38 лет. Самый молодой (донор в РФ - ред.) - 18 лет", - говорится в сообщении.
В ФМБА уточнили, что есть и те, кто в день совершеннолетия становятся первый раз донорами.
Ежегодно в России звание "Почетный донор России" получают более 21 тысячи человек, в 2025 году нагрудный знак был вручен 23,6 тысячам Почетных доноров, отметили в агентстве.