В ФМБА назвали средний возраст донора в России

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Средний возраст донора в России составляет 38 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня.

Ежегодно в России звание "Почетный донор России" получают более 21 тысячи человек, в 2025 году нагрудный знак был вручен 23,6 тысячам Почетных доноров, отметили в агентстве.