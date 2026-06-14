В Минздраве рассказали о росте числа доноров в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество доноров крови в России ежегодно растет на 5–7%, увеличивается и число донаций.

В стране более 300 организаций, которые занимаются заготовкой донорской крови и ее компонентов.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ежегодно количество доноров растет на 5–7%, увеличивается также и число донаций, сообщила РИА Новости первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня.

"Каждый год число доноров растет на 5–7%, увеличивается и количество донаций. Медицинские организации по всей стране обеспечены компонентами донорской крови для лечения пациентов", - рассказала Гапонова.