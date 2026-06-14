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В Минздраве рассказали о росте числа доноров в России - РИА Новости, 14.06.2026
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03:26 14.06.2026 (обновлено: 11:06 14.06.2026)
В Минздраве рассказали о росте числа доноров в России

Трансфузиолог Гапонова: ежегодно количество доноров растет на 5–7%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДонор сдает кровь в Центре крови ФМБА
Донор сдает кровь в Центре крови ФМБА - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Донор сдает кровь в Центре крови ФМБА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество доноров крови в России ежегодно растет на 5–7%, увеличивается и число донаций.
  • В стране более 300 организаций, которые занимаются заготовкой донорской крови и ее компонентов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ежегодно количество доноров растет на 5–7%, увеличивается также и число донаций, сообщила РИА Новости первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня.
"Каждый год число доноров растет на 5–7%, увеличивается и количество донаций. Медицинские организации по всей стране обеспечены компонентами донорской крови для лечения пациентов", - рассказала Гапонова.
Эксперт уточнила, что сейчас в стране свыше 300 организаций, которые занимаются заготовкой донорской крови и ее компонентов.
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