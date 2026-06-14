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Почти 99% доноров в России сдают кровь безвозмездно, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 14.06.2026
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01:56 14.06.2026
Почти 99% доноров в России сдают кровь безвозмездно, сообщили в Минздраве

Врач Гапонова: почти 99% доноров в России сдают кровь безвозмездно

© iStock.com / Sergey PakulinДонор сдает кровь
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© iStock.com / Sergey Pakulin
Донор сдает кровь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 99% доноров крови в России сдают ее безвозмездно.
  • Безвозмездное донорство делает трансфузионную помощь максимально безопасной, отметила представитель Минздрава России Татьяна Гапонова.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 99% доноров крови в России сдают ее безвозмездно, сообщила РИА Новости первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня.
"Почти 99% доноров в нашей стране сдают кровь безвозмездно. Это не просто статистика - это проявление искренней заботы и солидарности", - сказала Гапонова.
Она отметила, что именно безвозмездное донорство делает трансфузионную помощь максимально безопасной, это подтверждает опыт России и многих других стран.
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