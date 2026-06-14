Почти 99% доноров в России сдают кровь безвозмездно, сообщили в Минздраве

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 99% доноров крови в России сдают ее безвозмездно, сообщила РИА Новости первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

"Почти 99% доноров в нашей стране сдают кровь безвозмездно. Это не просто статистика - это проявление искренней заботы и солидарности", - сказала Гапонова.