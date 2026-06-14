Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народная артистка России Лариса Долина выпустит клип на песню "Ваши голоса" 16 июня.
- Премьера клипа должна была состояться после юбилея Долиной и большого праздничного концерта 10 сентября 2025 года, но была перенесена.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выпустит клип на песню "Ваши голоса" 16 июня, сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.
"Премьера клипа 16 июня. Лариса Долина - "Ваши голоса", - сказал он.
По словам Пудовкина, премьера должна была состояться после юбилея Долиной и большого праздничного концерта, который прошел в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года. Однако релиз был перенесен "по известным причинам", как уточнил представитель певицы.
«
"Сейчас мы хотим сказать огромное спасибо всем участникам этого клипа за творческий союз, музыку и любовь. Самое большое спасибо зрителю, который все эти годы с Ларисой Долиной", - отметил Пудовкин.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.