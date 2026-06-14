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Долина выпустит клип на песню "Ваши голоса" 16 июня - РИА Новости, 14.06.2026
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Шоубиз
 
14:01 14.06.2026
Долина выпустит клип на песню "Ваши голоса" 16 июня

РИА Новости: Лариса Долина выпустит клип на песню "Ваши голоса" 16 июня

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина выпустит клип на песню "Ваши голоса" 16 июня.
  • Премьера клипа должна была состояться после юбилея Долиной и большого праздничного концерта 10 сентября 2025 года, но была перенесена.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выпустит клип на песню "Ваши голоса" 16 июня, сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.
"Премьера клипа 16 июня. Лариса Долина - "Ваши голоса", - сказал он.
По словам Пудовкина, премьера должна была состояться после юбилея Долиной и большого праздничного концерта, который прошел в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года. Однако релиз был перенесен "по известным причинам", как уточнил представитель певицы.
«
"Сейчас мы хотим сказать огромное спасибо всем участникам этого клипа за творческий союз, музыку и любовь. Самое большое спасибо зрителю, который все эти годы с Ларисой Долиной", - отметил Пудовкин.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
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