ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в Запорожской области.
- Противник потерял до 40 военнослужащих, а также технику и вооружение, включая боевую бронированную машину, 13 автомобилей, гаубицу М777 и две станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в Запорожской области, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка и Димитрово Запорожской области.
Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
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