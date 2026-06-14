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Депутат Рады сделал заявление о Зеленском после произошедшего в Британии - РИА Новости, 14.06.2026
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09:00 14.06.2026 (обновлено: 19:39 14.06.2026)
Депутат Рады сделал заявление о Зеленском после произошедшего в Британии

Дмитрук: ЕС дает Зеленскому больше денег, закрывая глаза на свою безопасность

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны активно выделяют средства Владимиру Зеленскому, но закрывают глаза на свою безопасность, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
  • Он добавил, что европейцам предлагают не задавать лишних вопросов, не спрашивать, кто совершил преступление, не интересоваться причинами происходящего, не обращать внимания на то, как меняются их города и улицы.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Европейцы все активнее накачивают Владимира Зеленского деньгами, закрывая глаза на проблемы с безопасностью у себя дома, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так он прокомментировал нападения мигрантов на местных жителей в Британии.
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"Главное — найти еще больше денег для Зеленского, еще больше денег на продолжение войны и еще больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше", — говорится в публикации.

Депутат добавил, что европейцам предлагают не задавать лишних вопросов, не спрашивать, кто совершил преступление, не интересоваться причинами происходящего, не обращать внимания на то, как меняются их города и улицы.
В Британии в июне произошли два резонансных нападения мигрантов, которые пытались обезглавить своих жертв. Одной из пострадавших была 17-летняя девушка, а вторым — 40-летний мужчина. Вслед за произошедшим страну накрыли волны массовых протестов.
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