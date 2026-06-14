"Главное — найти еще больше денег для Зеленского, еще больше денег на продолжение войны и еще больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше", — говорится в публикации.



Депутат добавил, что европейцам предлагают не задавать лишних вопросов, не спрашивать, кто совершил преступление, не интересоваться причинами происходящего, не обращать внимания на то, как меняются их города и улицы.