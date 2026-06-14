Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны активно выделяют средства Владимиру Зеленскому, но закрывают глаза на свою безопасность, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
- Он добавил, что европейцам предлагают не задавать лишних вопросов, не спрашивать, кто совершил преступление, не интересоваться причинами происходящего, не обращать внимания на то, как меняются их города и улицы.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Европейцы все активнее накачивают Владимира Зеленского деньгами, закрывая глаза на проблемы с безопасностью у себя дома, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так он прокомментировал нападения мигрантов на местных жителей в Британии.
"Главное — найти еще больше денег для Зеленского, еще больше денег на продолжение войны и еще больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что европейцам предлагают не задавать лишних вопросов, не спрашивать, кто совершил преступление, не интересоваться причинами происходящего, не обращать внимания на то, как меняются их города и улицы.
Депутат добавил, что европейцам предлагают не задавать лишних вопросов, не спрашивать, кто совершил преступление, не интересоваться причинами происходящего, не обращать внимания на то, как меняются их города и улицы.
В Британии в июне произошли два резонансных нападения мигрантов, которые пытались обезглавить своих жертв. Одной из пострадавших была 17-летняя девушка, а вторым — 40-летний мужчина. Вслед за произошедшим страну накрыли волны массовых протестов.