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Джейсон Деруло исполнил англоязычный кавер на песню "Седая ночь" - РИА Новости, 14.06.2026
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Шоубиз
 
23:00 14.06.2026
Джейсон Деруло исполнил англоязычный кавер на песню "Седая ночь"

Джейсон Деруло исполнил англоязычный кавер на песню "Седая ночь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканский певец Джейсон Деруло
Американский певец Джейсон Деруло - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американский певец Джейсон Деруло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский певец Джейсон Деруло исполнил англоязычный кавер на песню Юрия Шатунова "Седая ночь" на концерте в Москве.
  • Публика встретила композицию бурными аплодисментами и подпевала артисту на протяжении всего номера.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский певец Джейсон Деруло (Jason Derulo) исполнил на концерте в Москве англоязычный кавер на знаменитую песню Юрия Шатунова "Седая ночь", передает корреспондент РИА Новости.
Деруло 14 июня выступает с сольным концертом на площадке "ЦСКА Арена" в Москве.
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Неожиданным сюрпризом для российских поклонников стало исполнение англоязычной версии одного из самых известных хитов группы "Ласковый май". Публика встретила композицию бурными аплодисментами и подпевала артисту на протяжении всего номера.
Ранее пользователи социальных сетей создали с помощью искусственного интеллекта кавер на песню "Седая ночь" в "исполнении" американского рэпера Канье Уэста. Запись быстро набрала популярность и получила широкое распространение не только в России, но и за ее пределами.
Особую известность Деруло получил после выхода дебютного сингла Whatcha Say в 2009 году, который возглавил американский чарт Billboard Hot 100 и был продан миллионными тиражами по всему миру. Впоследствии артист закрепил успех благодаря таким хитам, как In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me и Savage Love, многие из которых занимали ведущие позиции в международных музыкальных чартах.
Кроме того, Деруло сотрудничал с ведущими мировыми исполнителями, среди которых Ники Минаж, Снуп Дог, BTS. За годы карьеры музыкант продал десятки миллионов записей по всему миру, а его песни набрали миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах. Артист также входит в число самых популярных музыкальных звезд в социальных сетях, где его аудитория насчитывает десятки миллионов подписчиков.
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ШоубизМоскваРоссияЛасковый май
 
 
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