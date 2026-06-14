Джейсон Деруло исполнил англоязычный кавер на песню "Седая ночь"

Особую известность Деруло получил после выхода дебютного сингла Whatcha Say в 2009 году, который возглавил американский чарт Billboard Hot 100 и был продан миллионными тиражами по всему миру. Впоследствии артист закрепил успех благодаря таким хитам, как In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me и Savage Love, многие из которых занимали ведущие позиции в международных музыкальных чартах.

Кроме того, Деруло сотрудничал с ведущими мировыми исполнителями, среди которых Ники Минаж, Снуп Дог, BTS. За годы карьеры музыкант продал десятки миллионов записей по всему миру, а его песни набрали миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах. Артист также входит в число самых популярных музыкальных звезд в социальных сетях, где его аудитория насчитывает десятки миллионов подписчиков.