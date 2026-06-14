Американский певец Джейсон Деруло признался, что хотел вернуться в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский певец Джейсон Деруло признался российским поклонникам, что после своего предыдущего выступления мечтал вновь вернуться в Россию.

Публика встретила слова исполнителя бурными аплодисментами.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский певец Джейсон Деруло со сцены признался российским поклонникам, что после своего предыдущего выступления мечтал вновь вернуться в Россию, передает корреспондент РИА Новости.

Джейсон Деруло (Jason Derulo)14 июня дает сольный концерт на площадке "ЦСКА Арена" в Москве

"Спустя долгое время после моего концерта я очень хотел вернуться сюда. Я счастлив, что я здесь с вами", - сказал артист, обращаясь к зрителям.

Публика встретила слова исполнителя бурными аплодисментами. Сразу после обращения Деруло исполнил один из своих главных хитов - Whatcha Say, который зрители встретили особенно тепло, подпевая артисту.

Деруло получил известность после выхода дебютного сингла Whatcha Say в 2009 году, который возглавил американский чарт Billboard Hot 100 и был продан миллионными тиражами по всему миру. Впоследствии артист закрепил успех благодаря таким хитам, как In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me и Savage Love, многие из которых занимали ведущие позиции в международных музыкальных чартах.