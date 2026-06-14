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Американский певец Джейсон Деруло признался, что хотел вернуться в Россию - РИА Новости, 14.06.2026
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21:54 14.06.2026
Американский певец Джейсон Деруло признался, что хотел вернуться в Россию

Певец Джейсон Деруло признался, что хотел вернуться в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканский певец Джейсон Деруло
Американский певец Джейсон Деруло - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американский певец Джейсон Деруло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский певец Джейсон Деруло признался российским поклонникам, что после своего предыдущего выступления мечтал вновь вернуться в Россию.
  • Публика встретила слова исполнителя бурными аплодисментами.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский певец Джейсон Деруло со сцены признался российским поклонникам, что после своего предыдущего выступления мечтал вновь вернуться в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Джейсон Деруло (Jason Derulo)14 июня дает сольный концерт на площадке "ЦСКА Арена" в Москве.
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"Спустя долгое время после моего концерта я очень хотел вернуться сюда. Я счастлив, что я здесь с вами", - сказал артист, обращаясь к зрителям.
Публика встретила слова исполнителя бурными аплодисментами. Сразу после обращения Деруло исполнил один из своих главных хитов - Whatcha Say, который зрители встретили особенно тепло, подпевая артисту.
Деруло получил известность после выхода дебютного сингла Whatcha Say в 2009 году, который возглавил американский чарт Billboard Hot 100 и был продан миллионными тиражами по всему миру. Впоследствии артист закрепил успех благодаря таким хитам, как In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me и Savage Love, многие из которых занимали ведущие позиции в международных музыкальных чартах.
Кроме того, Деруло сотрудничал с ведущими мировыми исполнителями, среди которых Ники Минаж, Снуп Догг и BTS. Записи музыканта были проданы десятки миллионов раз по всему миру, его песни набрали миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах. Артист также входит в число самых популярных музыкальных звезд в социальных сетях, где его аудитория насчитывает десятки миллионов подписчиков.
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