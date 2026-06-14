Ученый рассказал, кому необходима ранняя профилактика деменции

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор японского Университета Кюсю Тосихару Ниномия рассказал, что людям с двумя копиями варианта ε4 гена APOE может быть необходима профилактика деменции с более раннего возраста.

Ученые из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей страны старше 65 лет, изучая сочетание варианта ε4 гена APOE с изменяемыми факторами риска деменции.

Тосихару Ниномия призвал с осторожностью относиться к генетическому тестированию на APOE ε4 среди широкого круга людей, так как пока неясно, какие адресные меры следует принимать в отношении носителей двух копий этого варианта.

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Людям с определенной генетической особенностью может быть необходима профилактика деменции с более раннего возраста и повышенное внимание к контролю рисков, рассказал РИА Новости профессор японского Университета Кюсю Тосихару Ниномия.

Речь идет о APOE — это ген, связанный с обменом жиров и работой мозга. Один из его вариантов, ε4, считается одним из самых сильных генетических факторов риска болезни Альцгеймера. У человека может быть одна или две копии этого варианта — в зависимости от того, унаследовал ли он его от одного или от обоих родителей.

"Людям с двумя копиями APOE ε4 может быть необходима профилактика с более раннего возраста и более тщательный контроль рисков", — предупредил эксперт.

Ниномия и его коллеги из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей страны старше 65 лет. Ученые изучали, как вариант ε4 гена APOE сочетается с изменяемыми факторами риска деменции, включая гипертонию, диабет, низкий индекс массы тела, инсульт в анамнезе, курение и малоподвижный образ жизни.

По словам профессора, интерпретировать результаты для людей с двумя копиями APOE ε4 сложно, в том числе из-за небольшого числа таких участников в исследовании. Однако считается, что у них риск развития деменции выше, чем у людей с одной копией.

"В нашем исследовании у таких людей уже с более раннего возраста наблюдалось уменьшение объема гиппокампа и других областей мозга", — отметил Ниномия.