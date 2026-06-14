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Ученый рассказал, кому необходима ранняя профилактика деменции - РИА Новости, 14.06.2026
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07:43 14.06.2026 (обновлено: 09:32 14.06.2026)
Ученый рассказал, кому необходима ранняя профилактика деменции

Профессор Ниномия: ранняя профилактика деменции нужна людям с копиями гена APOE

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор японского Университета Кюсю Тосихару Ниномия рассказал, что людям с двумя копиями варианта ε4 гена APOE может быть необходима профилактика деменции с более раннего возраста.
  • Ученые из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей страны старше 65 лет, изучая сочетание варианта ε4 гена APOE с изменяемыми факторами риска деменции.
  • Тосихару Ниномия призвал с осторожностью относиться к генетическому тестированию на APOE ε4 среди широкого круга людей, так как пока неясно, какие адресные меры следует принимать в отношении носителей двух копий этого варианта.
ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Людям с определенной генетической особенностью может быть необходима профилактика деменции с более раннего возраста и повышенное внимание к контролю рисков, рассказал РИА Новости профессор японского Университета Кюсю Тосихару Ниномия.
Речь идет о APOE — это ген, связанный с обменом жиров и работой мозга. Один из его вариантов, ε4, считается одним из самых сильных генетических факторов риска болезни Альцгеймера. У человека может быть одна или две копии этого варианта — в зависимости от того, унаследовал ли он его от одного или от обоих родителей.
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"Людям с двумя копиями APOE ε4 может быть необходима профилактика с более раннего возраста и более тщательный контроль рисков", — предупредил эксперт.
Ниномия и его коллеги из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей страны старше 65 лет. Ученые изучали, как вариант ε4 гена APOE сочетается с изменяемыми факторами риска деменции, включая гипертонию, диабет, низкий индекс массы тела, инсульт в анамнезе, курение и малоподвижный образ жизни.
По словам профессора, интерпретировать результаты для людей с двумя копиями APOE ε4 сложно, в том числе из-за небольшого числа таких участников в исследовании. Однако считается, что у них риск развития деменции выше, чем у людей с одной копией.
"В нашем исследовании у таких людей уже с более раннего возраста наблюдалось уменьшение объема гиппокампа и других областей мозга", — отметил Ниномия.
При этом ученый призвал с осторожностью относиться к генетическому тестированию на APOE ε4 среди широкого круга людей, поскольку пока неясно, какие именно адресные меры следует принимать в отношении носителей двух копий этого варианта.
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