Задержаны трое бразильцев, не привязавших прыгнувшую с высоты девушку

"Трое мужчин задержаны после гибели 21-летней Марии Эдуарды Родригес де Фрейтас во время прыжка с канатом", — отметил канал.

Задержанных обвинили в непредумышленном убийстве. Они не смогли объяснить, что произошло, сказав, что не помнят, в чем была ошибка и кто должен был прикрепить веревку.