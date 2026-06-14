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Задержаны трое бразильцев, не привязавших прыгнувшую с высоты девушку - РИА Новости, 14.06.2026
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04:02 14.06.2026 (обновлено: 09:04 14.06.2026)
Задержаны трое бразильцев, не привязавших прыгнувшую с высоты девушку

Задержаны трое бразильцев, не привязавших канат к прыгнувшей с высоты девушке

© Фото : Новостной канал G1В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом
В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Новостной канал G1
В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бразилии задержаны трое мужчин, не привязавших канат к девушке, которая в результате погибла во время прыжка.
  • Задержанных обвинили в непредумышленном убийстве, они не смогли объяснить, что произошло.
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн — РИА Новости. В Бразилии задержаны трое мужчин, не привязавших канат к прыгнувшей с высоты девушке, в результате чего она погибла, сообщил новостной канал G1.
Трагедия произошла в субботу в штате Сан-Паулу. На видео, распространившемся в соцсетях и местных СМИ, видно, как организаторы развлечения поднимают девушку на руки, несут ее к краю платформы и кидают в пропасть, не привязав снаряжение.
"Трое мужчин задержаны после гибели 21-летней Марии Эдуарды Родригес де Фрейтас во время прыжка с канатом", — отметил канал.
Задержанных обвинили в непредумышленном убийстве. Они не смогли объяснить, что произошло, сказав, что не помнят, в чем была ошибка и кто должен был прикрепить веревку.
Как сообщил канал, мужчины заявили, что уже давно занимаются этим видом спорта.
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