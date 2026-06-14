ВС России уничтожили мобильную позицию запуска ударных БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская бригада войск беспилотных систем "Варяг" уничтожила мобильную позицию запуска дальних ударных беспилотников ВСУ.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская бригада войск беспилотных систем "Варяг" уничтожила мобильную позицию запуска дальних ударных беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения бригады во время разведки обнаружили в тыловом районе противника грузовой автомобиль. Из него украинские боевики выгружали и подготавливали пусковые установки БПЛА дальнего радиуса действия.
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"Серией ударов расчетов БПЛА обрВБпС "Варяг" пусковые установки дронов и грузовой автомобиль с беспилотниками противника были уничтожены", - говорится в сообщении.