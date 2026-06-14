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ВС России уничтожили мобильную позицию запуска ударных БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.06.2026
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10:53 14.06.2026 (обновлено: 10:57 14.06.2026)
ВС России уничтожили мобильную позицию запуска ударных БПЛА ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили мобильную позицию запуска ударных БПЛА в тыловом районе ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская бригада войск беспилотных систем "Варяг" уничтожила мобильную позицию запуска дальних ударных беспилотников ВСУ.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская бригада войск беспилотных систем "Варяг" уничтожила мобильную позицию запуска дальних ударных беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения бригады во время разведки обнаружили в тыловом районе противника грузовой автомобиль. Из него украинские боевики выгружали и подготавливали пусковые установки БПЛА дальнего радиуса действия.
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"Серией ударов расчетов БПЛА обрВБпС "Варяг" пусковые установки дронов и грузовой автомобиль с беспилотниками противника были уничтожены", - говорится в сообщении.
Поражение пунктов дислокации ВСУ в Краматорском районе ДНР авиабомбами ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
ВС России поразили пункты дислокации бригад ВСУ в Краматорском районе
13 июня, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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